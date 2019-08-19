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В Башкирии ведется строительство 12 объектов водоснабжения

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии ведется строительство 12 объектов водоснабжения

В Башкирии насчитывается 2229 источников водоснабжения и 15 тысяч километров водопроводных сетей. Средний износ системы составляет 69 процентов. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 87,6 процентов, рассказал и. о. заместителя премьер-министра Правительства РБ – Министра ЖКХ Борис Беляев в ходе правительственного совещания, сообщает сайт Newsbash.ru.

Для улучшения ситуации в текущем году ведется строительство 12 объектов водоснабжения. Это водозаборы и сети водоснабжения для Аскино, Красной горки Нуримановского района, сел Гафурово и Старые Туймазы Туймазинского района, Белебея, а также других объектов. Ведется проектирование 10 объектов водоснабжения для сел Старые Казанчи Аскинского района, Мраково Кугарчинского района, Акъяр Хайбуллинского района, города Туймазы, а также по другим объектам.

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Общая сумма средств на мероприятия по водоснабжению в этом году составляет 523 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. К 2024 году планируется довести долю населения Башкирии, обеспеченного качественной питьевой водой, до 92,5 процентов. На указанные цели запланировано 4,49 млрд рублей, из них федеральные средства – 4,169 млрд рублей.
«Мы мечтаем о чем-то великом, что-то строим – дома культуры, большие дворцы спорта, а у людей воды нет. Это самая большая проблема должна быть для нас. Там, где нет воды, нужно бросать все усилия. В первую очередь – вода. Только после этого, как решили вопрос с водой, начинаем другим заниматься», – отметил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.
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