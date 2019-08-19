В Башкирии ведется строительство 12 объектов водоснабжения
В Башкирии насчитывается 2229 источников водоснабжения и 15 тысяч километров водопроводных сетей. Средний износ системы составляет 69 процентов. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 87,6 процентов, рассказал и. о. заместителя премьер-министра Правительства РБ – Министра ЖКХ Борис Беляев в ходе правительственного совещания, сообщает сайт Newsbash.ru.
Для улучшения ситуации в текущем году ведется строительство 12 объектов водоснабжения. Это водозаборы и сети водоснабжения для Аскино, Красной горки Нуримановского района, сел Гафурово и Старые Туймазы Туймазинского района, Белебея, а также других объектов. Ведется проектирование 10 объектов водоснабжения для сел Старые Казанчи Аскинского района, Мраково Кугарчинского района, Акъяр Хайбуллинского района, города Туймазы, а также по другим объектам.
Читайте также:«Там уже сено вы начали выращивать, кажется»: Хабиров возмутился качеством содержания дорог в Уфе