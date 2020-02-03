Стало известно, где в Башкирии в 2020 году построят водопроводы

В Башкирии в текущем году запланировано строительство централизованного водопровода в следующих населенных пунктах:







Уфа, Демский район, пос. Кустарево, ул. Романовка;

Благовещенск, мкр. Северный;

Туймазинский район: Старые Туймазы, Гафурово;

Уфимский район: Кумлекуль, Якшиваново, Горново, Красный Яр, Карюгино, Опытное хозяйство.

Реконструкцию сетей водоканала проведут в райцентре Аскино и в пос. Аксаково Белебеевского района.









Проектирование систем водоснабжения в этом году запланировано для райцентров Бураево и Мраково, с. Старые Казанчи Аскинского района.Проекты финансирует республиканский бюджет в рамках адресной инвестиционной программы (РАИП) на сумму 335 млн руб.. Об этом сообщил вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве.Всего в текущем году на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения будет потрачено более 1 млрд руб. — кроме средств РАИП, в эту сумму входят вложения регпроекта «Чистая вода» (329 млн руб.) и коммунальных организаций (361 млн руб.).

Кроме того, водопроводы в районах строятся на средства федеральной программы по развитию сельских территорий, в 2020 году региональный Минсельхоз суммой 209 млн руб.. В 2020-2022 годах планируется обеспечить водой 50 сел.



На начало 2020 года необеспеченными качественной питьевой водой остаются 12,4% населения республики — более полумиллиона человек. Большей частью они проживают в частных секторах Бирска и Стерлитамака, в окружающих Уфу районах — Уфимском, Чишминском, Иглинском, Кушнаренковском, а также в Альшеевском, Туймазинском, Благоварском районах.



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