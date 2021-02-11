В Башкортостане чистой водой обеспечат более пятидесяти сёл и городов

| 11 фев 2021 | 17:35

В программу «Чистая вода» включены 52 населенных пункта в 19 муниципалитетах, где будет построен 31 объект, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.







В нынешнем году завершится строительство объектов водоснабжения и водоотведения в селах Кумлекуль, Горново, Красный Яр и в деревнях Якшиваново, Карюгино, Опытное хозяйство Уфимского района.



Возникла острая необходимость замены водовода и уличных сетей в селе Чишмы. Кроме того, будет модернизирована станция очистки питьевой воды от жесткости.



В Стерлитамаке внедряется мембранный метод очистки воды от мутности. Строительные работы и монтаж трубопроводов уже выполнены, дело за установкой оборудования. Также продолжатся работы по строительству системы очистки воды и водовода в райцентрах Альшеевского и Чекмагушевского районов.

Напомним, что цель программы «Чистая вода» — обеспечение качественной питьевой водой к 2024 году 92,5 процента населения, в том числе 99 процентов — городского. На реконструкцию и строительство объектов за пять лет будет направлено 4,2 млрд рублей, из которых большая часть средств — из федерального бюджета.



Работа идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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Фото: pixabay