Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане чистой водой обеспечат более пятидесяти сёл и городов

В Башкортостане чистой водой обеспечат более пятидесяти сёл и городов

В Башкортостане чистой водой обеспечат более пятидесяти сёл и городов

| 11 фев 2021 | 17:35

В программу «Чистая вода» включены 52 населенных пункта в 19 муниципалитетах, где будет построен 31 объект, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.

В нынешнем году завершится строительство объектов водоснабжения и водоотведения в селах Кумлекуль, Горново, Красный Яр и в деревнях Якшиваново, Карюгино, Опытное хозяйство Уфимского района.

Возникла острая необходимость замены водовода и уличных сетей в селе Чишмы. Кроме того, будет модернизирована станция очистки питьевой воды от жесткости.

В Стерлитамаке внедряется мембранный метод очистки воды от мутности. Строительные работы и монтаж трубопроводов уже выполнены, дело за установкой оборудования. Также продолжатся работы по строительству системы очистки воды и водовода в райцентрах Альшеевского и Чекмагушевского районов.

Напомним, что цель программы «Чистая вода» — обеспечение качественной питьевой водой к 2024 году 92,5 процента населения, в том числе 99 процентов — городского. На реконструкцию и строительство объектов за пять лет будет направлено 4,2 млрд рублей, из которых большая часть средств — из федерального бюджета.

Работа идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Читайте также:

Стали известны основные жалобы родителей, касающиеся школьного питания в Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: pixabay

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: