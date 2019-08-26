Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным
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Сегодня руководитель республики Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Главу государства интересовало, как развивается республика под руководством Радия Хабирова. Глава региона отчитался о предварительных итогах своей работы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Радий Хабиров на своем посту уже 10 месяцев, в сентябре в Башкирии пройдут выборы Главы Башкирии. Он отметил, что настроение у него хорошее, Хабиров целиком погружен в материал. Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии рассказал о росте индекса промышленного производства: сейчас в регионе он составляет 109 процентов.
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Владимир Путин, Президент России:
Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у Вас медицина неплохая.Президент России отметил успехи региона в инвестициях в основной капитал. Эта цифра сейчас составляет 113,6. Владимир Путин заявил, что это очень хороший показатель для региона, ведь в прошлом году было только 92.
Поговорили Путин с Хабировым о санкциях и о том, как они влияют на развитие сельского хозяйства.
Радий Хабиров:
Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, чего не было. Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой, и мы весь инструментарий, который существует, соответственно, реализуем. Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает.
Владимир Путин, Президент России:
Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда, когда занимался борьбой.Отдельно Радий Хабиров упомянул о развитии борьбы в республике.
Радий Хабиров:
Владимир Владимирович, у нас вообще борьба в республике очень развита. И сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике. Будем готовиться к этому событию.
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