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Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным

Добавлено: 26.08.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным

Сегодня руководитель республики Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Главу государства интересовало, как развивается республика под руководством Радия Хабирова. Глава региона отчитался о предварительных итогах своей работы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров на своем посту уже 10 месяцев, в сентябре в Башкирии пройдут выборы Главы Башкирии. Он отметил, что настроение у него хорошее, Хабиров целиком погружен в материал. Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии рассказал о росте индекса промышленного производства: сейчас в регионе он составляет 109 процентов.

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В целом, по словам Хабирова, республику ждет серьезная работа по выполнению "майских указов" Владимира Путина. По сельскому хозяйству Башкирии удалось выйти на 100 процентов по сравнению с прошлыми годами, когда наблюдались сильные дожди и засуха. Растет в Башкирии и зарплата: Радий Хабиров озвучил среднюю цифру - 35400 рублей - и подчеркнул, что республика выходит на "белые" оклады.
Владимир Путин заметил, что в Башкирии отмечается повышенная смертность. Радий Хабиров не стал отрицать эти данные. Он отметил, что сейчас в республике идет работа с самыми маленькими детьми по их выхаживанию, а региональные власти дают только объективные данные по рождаемости и смертности.

Владимир Путин, Президент России:
Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у Вас медицина неплохая.
Президент России отметил успехи региона в инвестициях в основной капитал. Эта цифра сейчас составляет 113,6. Владимир Путин заявил, что это очень хороший показатель для региона, ведь в прошлом году было только 92.

Поговорили Путин с Хабировым о санкциях и о том, как они влияют на развитие сельского хозяйства.

Радий Хабиров:
Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, чего не было. Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой, и мы весь инструментарий, который существует, соответственно, реализуем. Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает.
Разговор коснулся и создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе на базе предприятия "Газпром Нефтехим Салават". Владимир Путин вспомнил, что однажды уже бывал в этих краях, но не по работе.

Владимир Путин, Президент России:
Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда, когда занимался борьбой.
Отдельно Радий Хабиров упомянул о развитии борьбы в республике.

Радий Хабиров:

Владимир Владимирович, у нас вообще борьба в республике очень развита. И сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике. Будем готовиться к этому событию.
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