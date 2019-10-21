Радий Хабиров рассказал о результатах работы за 9 месяцев

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана Радий Хабиров рассказал о результатах работы за девять месяцев этого года. Так, индекс промышленного производства Башкирии составил 104,9 процента, в то время как российский показатель находится на уровне 102,7 процента.





По словам главы региона, строительная отрасль прибавила 2,7 процента, а ввод жилья – 11 процентов и превысил 1,5 миллиона квадратных метров.

- По сельскому хозяйству мы тоже перешли с падения на 100 процентов, - отметил он. – Но задачи стоят большие, поэтому нужно наращивать объемы. Сейчас общероссийские показатели выше, чем у нас.

- Все это – результата нашей настойчивой работы, - сказал Радий Фаритович и поблагодарил все задействованные в работе ведомства. - Что касается алкоголя, то в России показатель смертности вырос на 14 процентов, что не радует. Но нашим главам муниципалитетов нельзя расслабляться, мы должны дожать это дело. Чтобы просто невыгодно было продавать фальсификат, потому что опасно – издержки большие. Тогда мы сможем еще существенней улучшить ситуацию.

- Неплохие результаты работы у нас, будем продолжать, - сказал он.

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Радостной новостью руководитель республики назвал снижение общей смертности на 3,8 процента, смертности при ДТП на 8,8 процента и смертности от алкогольных отравлений на 7,1 процента.В целом Хабиров высоко оценил работу коллег и поблагодарил их за исполнение его поручений.