В Башкирии, после выборов Главы республики, Правительство сложит свои полномочия
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В соответствии со статьей 93 Конституции Республики Башкортостан и статьей 30 Закона Республики Башкортостан «О Правительстве Республики Башкортостан», Правительство республики сложит свои полномочия перед вновь вступившим в должность главой Республики Башкортостан, сообщает сайт Newsbash.ru.
После того, как избирательная комиссия официально подведет итоги голосования, будет известна дата инаугурации. На ней избранный Глава республики на двух языках приносит присягу на верность народу и конституции Российской Федерации, конституции Республики Башкортостан.
После этого избранный Глава республики официально вступает в должность и все правительство уходит в отставку — таково требование закона. Министры продолжат работать с приставкой и.о. до тех пор, пока не назначат новых.
Предварительные итоги выборов станут известны утром 9 сентября. Официальные результаты ЦИК Башкирии опубликует в течение 10 дней после выборов.
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