Частные перевозчики в Уфе используют обманные схемы по оплате проезда с помощью карты "Алга"

17 сентября в Доме Республики состоялось совещание в формате «Транспортный час», в ходе которого врио Главы Башкортостана Радий Хабиров инициировал проверку работы терминалов оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как стало известно, с докладом о развитии системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте выступил первый заместитель руководителя Администрации Главы РБ Ринат Баширов. По его словам на текущий момент продано 125 тысяч карт «Алға» и 250 тысяч карт школьников, имеющих транспортное приложение. По ним совершено более 12 млн поездок, в том числе в автобусах частных перевозчиков. При этом основная масса поездок выполняется ГУП «Башавтотранс». На рейсах этого транспортного предприятия функционирует часовой пересадочный тариф.





Выяснилось, что развивается сеть точек продаж и пополнения карт. На совещании озвучено, что люди в Башкирии выбирают для пользования систему онлайн-пополнения.В то же время было сказано, что некоторые частные перевозчики не переходят на новую систему оплаты.Как сообщили обманутые пользователи карт «Алга», некоторые частные перевозчики в Уфе используют обманные схемы по оплате проезда, снимая максимальную сумму за проезд по карте «Алга» независимо от расстояния, например, стоимость проезда по городу на уфимской маршрутке № 243 составляет 25 рублей и 30 рублей при проезде до Меги, водители данного маршрута независимо от расстояния проезда снимают по карте максимальную сумму в 30 рублей.

Участники «Транспортного часа» также обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры Уфы с точки зрения строительства и реконструкции крупных инфраструктурных объектов.

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