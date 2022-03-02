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У жителей Башкирии появились проблемы с оплатой проезда картой "Алга"

У жителей Башкирии появились проблемы с оплатой проезда картой "Алга"

17:24, 02 мар 2022

Жители Башкирии стали испытывать сложности с оплатой проезда в общественном транспорте. Сегодня, 2 марта, в сети стали появляться жалобы, что виртуальной транспортной картой «Алга» нельзя воспользоваться в общественном транспорте.

Ситуацию прояснили в Башкирском регистре социальных карт (БРСК), который выпускает карту «Алга», а также рассказали, как избежать проблем с оплатой проезда.

Как пояснили в компании, виртуальная карта «Алга» привязана к банковской. С введением санкций к банкам России сервисы оплаты Google Pay и Apple Pay заблокировали оплату проезда банковской картой с использованием мобильных телефонов в транспорте.

— Если карта привязана к тем банкам, которые попали под санкции, необходимо перепривязать карту к другому банку, который не попал под санкции. Либо приобрести физическую карту — пластиковую. Банки, которые попали под санкции, нужно уточнять самостоятельно. Есть перечень. Информация меняется ежедневно, — пояснили в БРСК.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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