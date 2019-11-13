Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Алан Марзаев возглавил Управление дорожного хозяйства Башкирии

Алан Марзаев возглавил Управление дорожного хозяйства Башкирии

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 61
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Алан Марзаев возглавил Управление дорожного хозяйства Башкирии

В ГКУ Управление дорожного хозяйства Башкирии сменился руководитель, сообщили в пресс-службе Гостранса республики. С 13 ноября ведомство возглавляет Алан Марзаев.


Справка:
Алан Викторович Марзаев родился в 1973 году в Северной Осетии. Как следует из его профиля в Facebooke, он получил образование экономиста, является советником администрации президента РФ, с сентября текущего года — также советником главы Башкирии. Последнее место работы — руководитель инспекции ФНС по г. Домодедово Московской области. Женат, имеет четверых детей.

Прежний начальник УДХ — экс-чиновник администрации Уфы Денис Петраковский, проработал на этой должности ровно два года.

Управление дорожного хозяйства — крупнейший государственный заказчик ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожной инфраструктуры.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.bashinform.ru
Фото: Гостранс РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Политика
Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Генерал МВД Башкирии Виктор Михайлов отстранен от должности
Политика
Генерал МВД Башкирии Виктор Михайлов отстранен от должности
В Башкирии Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ
Политика
В Башкирии Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Политика
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
В Балтачевском районе сдали в эксплуатацию участок трассы Балтачево – Мишкино
Экономика
В Балтачевском районе сдали в эксплуатацию участок трассы Балтачево – Мишкино
В Мечетлинском и Баймакском районах построят мосты за 143 млн рублей
Экономика
В Мечетлинском и Баймакском районах построят мосты за 143 млн рублей
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
Экономика
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Общество
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: