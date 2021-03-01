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Алан Марзаев прокомментировал свою отставку с поста руководителя Минтранса Башкирии

Алан Марзаев прокомментировал свою отставку с поста руководителя Минтранса Башкирии

Уфа | 01 мар 2021 | 19:35

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев прокомментировал свою отставку. Об этом чиновник написал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

В первую очередь бывший глава минтранса поблагодарил руководителя и жителей республики за предоставленную возможность поработать на этом посту.

«Не знаю, много или мало я успел сделать за 11 месяцев работы в этой должности вместе с коллективом - это вам судить, но видит Бог мы работали на максимуме своих сил и возможностей! А если не оправдал чьих-либо надежд, то уж простите великодушно. Всем ещё раз огромное спасибо и всех благ земных. Живём дальше», - написал экс-глава минтранса.

Напомним, об уходе Алана Марзаева с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. Исполняющий обязанности руководителя ведомства стал первый замминистра Виктор Жульков.

Алан Марзаев был назначен на должность министра транспорта и дорожного хозяйства в конце марта 2020 года. Ранее чиновник возглавлял управление дорожного хозяйства Башкирии. До этого занимал должность начальника инспекции ФНС по городу Домодедово Московской области.

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Источник: ufa.aif.ru

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