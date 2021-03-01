Алан Марзаев прокомментировал свою отставку с поста руководителя Минтранса Башкирии
Уфа | 01 мар 2021 | 19:35
Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев прокомментировал свою отставку. Об этом чиновник написал на своей официальной странице в соцсети Facebook.
В первую очередь бывший глава минтранса поблагодарил руководителя и жителей республики за предоставленную возможность поработать на этом посту.
Напомним, об уходе Алана Марзаева с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. Исполняющий обязанности руководителя ведомства стал первый замминистра Виктор Жульков.
Алан Марзаев был назначен на должность министра транспорта и дорожного хозяйства в конце марта 2020 года. Ранее чиновник возглавлял управление дорожного хозяйства Башкирии. До этого занимал должность начальника инспекции ФНС по городу Домодедово Московской области.