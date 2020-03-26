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Вакантное место руководителя Госкомтранса Башкирии может занять Алан Марзаев

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Вакантное место руководителя Госкомтранса Башкирии может занять Алан Марзаев

Новым председателем госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии может стать Алан Марзаев, возглавляющий с ноября 2019 года ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Об этом сообщил источник, знакомый с подбором кандидатов на эту должность.



Возглавлявший госкомитет с 2017 года Тимур Мухаметьянов в понедельник оставит этот пост, ему прочат место советника главы Башкирии Радия Хабирова.

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Алан Марзаев родился в 1973 году. По данным открытых источников, он учился в аспирантуре Всероссийской государственной налоговой академии Минфина России. Работал в налоговых инспекциях Владикавказа (Республика Северная Осетия — Алания), в 2016-2017 годах возглавлял ИФНС №18 в Московской области (город Кашира), затем — ИФНС России по Домодедово Московской области. Автор работы «Социальные обязательства государства и их финансовое обеспечение». В 2019 году работал советником Радия Хабирова в Уфе, а до этого — советником в администрации президента России, где до 2017 года работал господин Хабиров.

Источник: www.kommersant.ru
Фото: utv.ru
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