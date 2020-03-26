Вакантное место руководителя Госкомтранса Башкирии может занять Алан Марзаев

Алан Марзаев родился в 1973 году. По данным открытых источников, он учился в аспирантуре Всероссийской государственной налоговой академии Минфина России. Работал в налоговых инспекциях Владикавказа (Республика Северная Осетия — Алания), в 2016-2017 годах возглавлял ИФНС №18 в Московской области (город Кашира), затем — ИФНС России по Домодедово Московской области. Автор работы «Социальные обязательства государства и их финансовое обеспечение». В 2019 году работал советником Радия Хабирова в Уфе, а до этого — советником в администрации президента России, где до 2017 года работал господин Хабиров.