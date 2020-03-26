Вакантное место руководителя Госкомтранса Башкирии может занять Алан Марзаев

Новым председателем госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии может стать Алан Марзаев, возглавляющий с ноября 2019 года ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Об этом сообщил источник, знакомый с подбором кандидатов на эту должность.







Возглавлявший госкомитет с 2017 года Тимур Мухаметьянов в понедельник оставит этот пост, ему прочат место советника главы Башкирии Радия Хабирова.

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