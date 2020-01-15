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Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медицинским специальностям

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 186
Рубрика: Политика
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Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медицинским специальностям

Вопрос подготовки и привлечения кадров - ключевой для здравоохранения, заявил президент РФ в Послании Федеральному Собранию. Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.

К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами - причем в приоритетном порядке, поставил задачу он.

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По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.

Как объяснил глава государства, квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов РФ. Они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Таким образом, специалисты будут приходить на работу именно туда, где их помощи ждут люди.

- Предлагаю по самым дефицитным направлениям установить практически 100-процентное целевое обучение, - заявил Путин. Приоритет будут иметь те, кто имеет опыт работы в первичном звене, в сельских клиниках.

С этого года, также напомнил президент, начнет внедряться новая система оплаты труда медиков, основанная на более справедливых принципах. Будет установлена фиксированная доля оклада к зарплате, расчет стимулирующих надбавок и компенсационных выплат будет единым для всех страны.

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Источник: rg.ru
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