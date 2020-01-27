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В России создадут штаб по коронавирусу

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 95
Рубрика: Политика
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В России создадут штаб по коронавирусу

В России должен появиться оперативный штаб по коронавирусу. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса.


«Председатель правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что в штаб войдут заместители председателя правительства, а также главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

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Также Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Срок исполнения поручения — два дня. При этом результаты мониторинга ситуации должны будут регулярно предоставляться президенту России Владимиру Путину.

Коронавирус, очаг распространения которого находился в китайском городе Ухань, уже унес жизни около 80 человек. По данным СМИ, в настоящее время им заражены не менее 2700 человек, передает «Дни.ру». В Совфеде сообщили, что на территории России зараженных коронавирусом нет, пишет «Национальная служба новостей». Однако, по данным Роспотребнадзора, в России выявлено более 100 человек с подозрением на заражение китайским коронавирусом.
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Источник: ura.news
Фото: news.myseldon.com
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