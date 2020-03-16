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"На этой неделе начинайте": в Башкирии обсудили проведение «дней чистоты»

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Политика
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"На этой неделе начинайте": в Башкирии обсудили проведение «дней чистоты»

В ходе оперативного совещания в Правительстве РБ обсудили проведение в Башкирии «дней чистоты».



— Дни чистоты в рамках моего указа начнутся с этой недели. Уважаемые главы муниципалитетов, мы с вами договорились — не реже двух раз в месяц. Если главы проводят еженедельно — это только приветствуется, — подчеркнул Глава региона. — На этой неделе начинайте. Да, погодные условия сложные, но начинайте избавляться от той грязи, которая накоплена за долгую зиму. Хотел бы поблагодарить Уфу — за эти два дня город «проснулся о спячки», на каждом углу я видел работающую технику, очень много было сделано, много мусора вывезено, спасибо большое. Молодцы! Благодарю работников, которые это делали.

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— Мне кажется, Уфе нужно подумать об увеличении количества ручного труда в области ЖКХ — потому что без этого не получится. Как бы мы ни механизировали – доля ручного труда очень высока. Посмотрите в рамках ваших бюджетных возможностей. Мы привыкли — сидим в грязи, все чумазые, ждем, пока наступит середина или конец апреля, и вот начинаем потихоньку раскачиваться. Не надо ждать! Нужно уже сейчас работать, вывозить, вывозить и вывозить. Это касается всех глав муниципалитетов – выводите людей, убирайте снег и всю грязь, которая скопилась за зиму. Потому что это наше здоровье, — отметил Глава республики.
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Источник: www.i-gazeta.com
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