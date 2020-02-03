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В Башкирии анонсировали новый отраслевой час - «Цифровой час»

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Политика
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В Башкирии анонсировали новый отраслевой час - «Цифровой час»

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал проведение нового отраслевого тематического часа. Он будет посвящен цифровизации. Куратором он назначил министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина.

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— Со следующей недели мы начнем проводить новый отраслевой час, назовем его «Цифровой час», — сказал Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ. — Пока будем проводить его один раз в две недели. Мы и здравоохранением занимаемся, и ЖКХ, а ключевую историю, которая позволит нам обеспечить стратегию и будущее экономики нашей республики — цифровизацию — мы упустили. Начиная со следующей недели, мы переходим в такой формат. Вы сами мне предлагайте повестку, я буду ее утверждать, начинайте с простых понятных вещей. Надо учиться у субъектов, которые ушли вперед, например, Московской области, где цифровизации уделяется самое серьезное значение. Нам предстоит большая серьезная работа. Мы должны думать о будущем.
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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: с сайта Главы РБ.
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