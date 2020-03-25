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Путин объявил в России выходные на следующей неделе

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Политика
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Путин объявил в России выходные на следующей неделе

Президент России Владимир Путин сегодня во время обращения руководителя страны, которое было созвано в связи с ситуацией по коронавирусу объявил, что в стране объявляется недельный отдых.

Отдых с сохранением заработной платы, по указу, должен пройти с 28 марта по 5 апреля, чтобы сделать риски заболевания коронавирусом. Глава страны призвал всех во время отдыха находится дома и побеспокоиться о своем здоровье.

Ранее он заявил о том, что голосование по поводу правок в Конституцию РФ переносится на неопределенный срок. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с эфира
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