Путин объявил в России выходные на следующей неделе

Президент России Владимир Путин сегодня во время обращения руководителя страны, которое было созвано в связи с ситуацией по коронавирусу объявил, что в стране объявляется недельный отдых.



Отдых с сохранением заработной платы, по указу, должен пройти с 28 марта по 5 апреля, чтобы сделать риски заболевания коронавирусом. Глава страны призвал всех во время отдыха находится дома и побеспокоиться о своем здоровье.



Ранее он заявил о том, что голосование по поводу правок в Конституцию РФ переносится на неопределенный срок.



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Фото: скриншот с эфира