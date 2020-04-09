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Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях

В правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров 9 апреля прокомментировал ситуацию, которая сложилась накануне на ряде заработавших предприятиях в условиях режима самоизоляции.



В соцсети попали фотографии и видео того, как у входа в УМПО в Уфе, на предприятие «Газпром нефтехим Салават» и отделение Сбербанка в Сибае собрались огромные очереди сотрудников и посетителей.

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«Мы людей здесь просто убиваем. В основном, пожилые люди стоят в очереди», — заявил Радий Хабиров.
Он поручил создать комиссию, которая будет отслеживать подобные инциденты и вводить санкции в отношении руководства таких предприятий.

Напомним, вышедшие на работу сотрудники УМПО столпились в проходной, многие были без масок 

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Источник: www.bashinform.ru
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