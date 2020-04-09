Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях

В правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров 9 апреля прокомментировал ситуацию, которая сложилась накануне на ряде заработавших предприятиях в условиях режима самоизоляции.







В соцсети попали фотографии и видео того, как у входа в УМПО в Уфе, на предприятие «Газпром нефтехим Салават» и отделение Сбербанка в Сибае собрались огромные очереди сотрудников и посетителей.

«Мы людей здесь просто убиваем. В основном, пожилые люди стоят в очереди», — заявил Радий Хабиров.



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