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Изменения о президентском сроке с опозданием размещены на сайте голосования по Конституции

Изменения о президентском сроке с опозданием размещены на сайте голосования по Конституции

| 08 июн 2020 | 10:07

На  сайте голосования по Конституции внесли изменения в раздел «Какие поправки?». По информации Lenta.ru, сейчас добавлена информация об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.



«Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», – сказано в новом пункте.


Напомним, что в числе предложенных 400 поправок – приоритет законодательства России перед международным, право Путина вновь баллотироваться на пост президента страны. Все поправки уже одобрены Госдумой, Конституционным судом, региональными парламентами и Советом Федерации. Голосование по поправкам пройдет 1 июля, этот день в стране будет объявлен выходным.  
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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