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В Башкирии работники образования получат выплаты, за работу во время пандемии коронавируса

В Башкирии работники образования получат выплаты, за работу во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 25 сен 2020 | 20:49

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о единовременных выплатах в пользу работников сферы образования.

Документ касается тех сотрудников, которые работали в учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся в сменах по две недели во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.



Административному персоналу, а также работникам оказывающим непосредственно социальные, образовательные и медицинские услуги полагается по 25 тысяч рублей. Если же в учреждении был выявлен коронавирус — по 35 тысяч рублей.

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Работники, которые обеспечивали условия для оказания услуг — должны получить по 10 тысяч рублей. В случае обнаружения в учреждении коронавируса — по 15 тысяч рублей.

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Источник: news102.ru

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