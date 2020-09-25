В Башкирии работники образования получат выплаты, за работу во время пандемии коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о единовременных выплатах в пользу работников сферы образования.
Документ касается тех сотрудников, которые работали в учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся в сменах по две недели во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
Административному персоналу, а также работникам оказывающим непосредственно социальные, образовательные и медицинские услуги полагается по 25 тысяч рублей. Если же в учреждении был выявлен коронавирус — по 35 тысяч рублей.