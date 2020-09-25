В Башкирии работники образования получат выплаты, за работу во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 25 сен 2020 | 20:49

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о единовременных выплатах в пользу работников сферы образования.



Документ касается тех сотрудников, которые работали в учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся в сменах по две недели во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.







Административному персоналу, а также работникам оказывающим непосредственно социальные, образовательные и медицинские услуги полагается по 25 тысяч рублей. Если же в учреждении был выявлен коронавирус — по 35 тысяч рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Работники, которые обеспечивали условия для оказания услуг — должны получить по 10 тысяч рублей. В случае обнаружения в учреждении коронавируса — по 15 тысяч рублей.