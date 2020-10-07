Сегодня, 7 октября, 68 лет исполнилось Президенту России Владимиру Путину

| 07 окт 2020 | 10:33

Президент Российской Федерации Владимир Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает 68-й день рождения - в 16 раз на посту главы российского государства.



О том, как Президент Российской Федерации отметит свой день рождения, накануне рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



По словам Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин проведет свой день рождения на работе. Так, в первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров.



Вторую половину дня Владимир Владимирович по традиции проведет с родными и близкими.



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Фото: pixabay.com