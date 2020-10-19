Радий Хабиров: «Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили»

| 19 окт 2020 | 11:11

Учителя не должны ходить в школы во время осенних каникул. Об этом на оперативном совещании в правительстве 19 октября заявил глава Башкирии Радий Хабиров.



Напомним, из-за сложной эпидобстановки осенние каникулы для школьников начались на неделю раньше, с 19 октября.







«Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили, - заявил Радий Хабиров. - У нас была железная задача – разорвать инфекционную цепочку. Учителя пусть дома сидят, даже если привыкли на работу ходить. С гаджетов пусть ведут диалоги. За этот период – 2,5 недели – прекрасная возможность кто не успел, ремонты доделать и провести дезинфекции. Моя позиция – чтобы дети учились в школе, а не сидели за бесчувственными мониторами. И чтобы мы опять не ушли на дистанционку – это от министерства зависит».

«Я уже дал поручение минимизировать нахождение педагогов в школах, - сказал Хажин. – Там должны быть только те, кто обеспечивает функционирование самого здания – не более 5%».

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Фото: pixabay

По словам министра образования Айбулата Хажина, для учителей в онлайн-режиме будут вестись методические курсы. Сегодня началась массовая дезобработка во всех зданиях образовательных учреждений республики.Он отметил, что для школьников в это время будут проводиться онлайн-смены, как это было в летние каникулы.