Радий Хабиров: «Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили»
| 19 окт 2020 | 11:11
Учителя не должны ходить в школы во время осенних каникул. Об этом на оперативном совещании в правительстве 19 октября заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, из-за сложной эпидобстановки осенние каникулы для школьников начались на неделю раньше, с 19 октября.
«Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили, - заявил Радий Хабиров. - У нас была железная задача – разорвать инфекционную цепочку. Учителя пусть дома сидят, даже если привыкли на работу ходить. С гаджетов пусть ведут диалоги. За этот период – 2,5 недели – прекрасная возможность кто не успел, ремонты доделать и провести дезинфекции. Моя позиция – чтобы дети учились в школе, а не сидели за бесчувственными мониторами. И чтобы мы опять не ушли на дистанционку – это от министерства зависит».