Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров: «Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили»

Радий Хабиров: «Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили»

Радий Хабиров: «Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили»

| 19 окт 2020 | 11:11

Учителя не должны ходить в школы во время осенних каникул. Об этом на оперативном совещании в правительстве 19 октября заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, из-за сложной эпидобстановки осенние каникулы для школьников начались на неделю раньше, с 19 октября.



«Школы максимально должны быть закрыты, чтобы учителя туда не ходили, - заявил Радий Хабиров. - У нас была железная задача – разорвать инфекционную цепочку. Учителя пусть дома сидят, даже если привыкли на работу ходить. С гаджетов пусть ведут диалоги. За этот период – 2,5 недели – прекрасная возможность кто не успел, ремонты доделать и провести дезинфекции. Моя позиция – чтобы дети учились в школе, а не сидели за бесчувственными мониторами. И чтобы мы опять не ушли на дистанционку – это от министерства зависит».

В Башкирии ввели запрет на проведение банкетов и корпоративов в ресторанах

Читайте также:

В Башкирии ввели запрет на проведение банкетов и корпоративов в ресторанах
По словам министра образования Айбулата Хажина, для учителей в онлайн-режиме будут вестись методические курсы. Сегодня началась массовая дезобработка во всех зданиях образовательных учреждений республики.
«Я уже дал поручение минимизировать нахождение педагогов в школах, - сказал Хажин. – Там должны быть только те, кто обеспечивает функционирование самого здания – не более 5%».
Он отметил, что для школьников в это время будут проводиться онлайн-смены, как это было в летние каникулы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: