"Болеет он довольно тяжело": Радий Хабиров рассказал о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина | видео

Уфа | 28 окт 2020 | 11:43

Глава Башкирии рассказал подробности состояния уфимского градоначальника.





- Чтобы не ходили эти самые разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович, действительно, болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких. Проходит лечение, и, соответственно, мы ждём его выздоровления и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой. Поэтому ещё раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идёт в рабочем режиме, - прокомментировал Хабиров.

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