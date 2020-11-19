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Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности

Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности

| 19 ноя 2020 | 19:41 Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике. Документ опубликован на сайте руководителя республики.


Согласно указу, муниципалитетам и организациям Минобразования Башкирии требуется организовать выдачу продуктовых наборов для школьников, которые имеют право на бесплатное питание. В это число не войдут ученики начальных классов.

Также в документе уточняется срок обязательной самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Напомним, ранее пожилых людей обязали соблюдать карантин с 10 по 30 ноября.

Согласно изменениям, они обязаны находиться дома «с 10 по 23 ноября и с 24 по 30 ноября включительно».

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Источник: gorobzor.ru

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