Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности

| 19 ноя 2020 | 19:41









внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

Согласно указу, муниципалитетам и организациям Минобразования Башкирии требуется организовать выдачу продуктовых наборов для школьников, которые имеют право на бесплатное питание. В это число не войдут ученики начальных классов.



Также в документе уточняется срок обязательной самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Напомним, ранее пожилых людей обязали соблюдать карантин с 10 по 30 ноября.



Согласно изменениям, они обязаны находиться дома «с 10 по 23 ноября и с 24 по 30 ноября включительно».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram