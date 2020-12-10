Многодетной семье погорельцев из Уфы оказали помощь в приобретении строительных материалов

Уфа | 10 дек 2020 | 14:24

Многодетной семье погорельцев из деревни Базилевки Калининского района Уфы привезли домокомплект для строительства нового дома. Пострадавшие от пожара обратились на прием граждан 1 декабря к секретарю регионального отделения «Единой России», главе республики Радию Хабирову.







Семья, воспитывающая четырех детей, потеряла дом со всем имуществом в конце ноября. Главе Калининского района Уфы Сергею Кожевникову было поручено встретиться с погорельцами, для принятия мер оказания им помощи стройматериалами для возведения нового жилья.



Волонтеры проекта «Наша забота» партии «Единая Россия» помогли в разгрузке стройматериалов. В дальнейшем добровольцы помогут семье при строительстве дома.





«Семья Хуснияровых обратилась в рамках декады приемов партии. Было решено оказать поддержку и помощь. Сегодня мы видим, что оперативно сработала администрация района, обеспечили домокомплектами. У хозяев есть желание построить себе дом уже до нового года. Основная проблема в садовых товариществах – это отсутствие отопления. Ранее они обогревали дом за счет печи в бане, что и привело к пожару», - рассказала руководитель общественной приемной «Единой России» Эльвира Аиткулова.









Алсу Хусниярова поблагодарила, что за такой короткий срок государство оказало значительную помощь, и теперь у ее семьи будет новое жилье. Им также в короткие сроки было организовано горячее питание и сбор теплых вещей. Партия оказала разовую материальную помощь.

«Задача была расчистить всю площадку от сгоревшего дома и привести хороший материал для строительства нового жилья семье. Сегодня наш волонтерский отряд помог разгрузить стройматериалы. Завтра уже здесь начнут делать фундамент. Надеемся, что в начале нового года здесь справят новоселье», - отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, который лично принял участие в разгрузке.





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Фото: Пресс-центр Башкортостанского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"