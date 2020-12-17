Жительница Башкирии, в ходе пресс-конференции, пожаловалась Путину на детские выплаты

| 17 дек 2020 | 17:23

К президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции обратилась Альгиза Туктарова из Кумертау. По ее словам, в ноябре и декабре она не получила выплат на своего 9-месячного ребенка, и теперь не знает, куда обращаться. В условиях пандемии эти деньги являются единственным спасением. Семья поинтересовалась у президента, будут ли в новом году новые выплаты.







«Мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, но думаем и о возможностях новых выплат. Но если в ноябре и декабре женщина не получила, значит, не работает сама система или со сбоями работает, тех выплат, которые мы сейчас организовали. Мне нужно вот с этим разобраться для начала. Нужно наладить систему действующей поддержки», – сказал Путин.



Президент страны поинтересовался, где конкретно проживает женщина. Он отметил, что вопрос будет в скором времени решен – необходимо разбираться на месте с пенсионным фондом и другими инстанциями.





«Он нас наверняка слышит. Там молодой достаточно активный руководитель, эффективный человек, но сбои возможны, наверное», – отозвался Путин о главе Башкирии Радие Хабирове.

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