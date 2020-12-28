Глава Башкирии признал, что в регионе упало качество образования
| 28 дек 2020 | 11:59
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 28 декабря, прокомментировал доклад министра образования Айбулата Хажина об итогах 2020 года. Руководитель республики признал, что в регионе упало качество образования, но выразил уверенность, что в 2021 году оно подтянется.
«Такой удар пришелся на систему образования, и приходилось на ходу, помните, в марте, перестраиваться на дистанционное образование. Все полетело, значит, ничего не получалось. Учителя не были готовы. Но научились же, потихонечку перешли. Да, конечно, там есть много изъянов, мы понимаем. Да, это не лучшая форма, гораздо лучше, когда все-таки образование очное. Но, тем не менее, мы систему образования не остановили», – прокомментировал Радий Хабиров.
Руководитель региона поблагодарил Министерство образования и учителей за их работу, а также за то, что система не стала очагом распространения коронавируса.
Радий Хабиров сообщил, что 11 января дети все пойдут в школу, и попросил уделить особое внимание мерам безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.