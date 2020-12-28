В Башкирии, по итогам 2020 года, безработица выросла в 6 раз

| 28 дек 2020 | 14:50

В Башкирии за текущий год уровень безработицы вырос в 6 раз. Об этом 28 декабря на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.







– Понятно, это [показатель безработицы] носит несколько искусственный характер. Это не потому что в 6 раз сократились предприятия. У нас увеличились выплаты безработным, для этого надо было встать на учет и так далее. С октября эта цифра страшная начала падать. Но эта цифра очень большая, – отметил руководитель региона.



На том же оперативном совещании министр труда Ленара Иванова рассказала, что пособие по безработице в 2020 году получили «более 206 тысяч человек». На эти выплаты было потрачено 7 млрд рублей – в 4 раза больше, чем годом ранее. Службы занятости смогли устроить на работу порядка 70 тысяч жителей республики.





Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 28 декабря, прокомментировал доклад министра образования Айбулата Хажина об итогах 2020 года. Руководитель республики признал, что в регионе упало качество образования

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