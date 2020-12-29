Глава Башкирии рассказал о самой главной своей ошибке в уходящем году

| 29 дек 2020 | 21:04

Глава Башкирии Радий Хабиров во время пресс-конференции признался о своей самой большой ошибкена посту руководителя региона. Таковой он посчитал неверную оценку событий с защитой Куштау. По его словам, изначально власти думали, что этот протест. После пришло осознание, что это мнение народа.







Также Радий Хабиров отнес в раздел возможных тактических ошибок — отсутствие полного локдауна в первые месяца пандемии коронавируса.





«Одна из моих больших ошибок была – я не так глубоко осознал ситуацию в Куштау, что там не протест небольшой группы людей. Это уже стало предметом мнения людей нашего общего. Я здесь ошибся в оценке этого, признаю. Это одна из ошибок. Были тактические ошибки, ну например. Мы ведь коронавиурсная инфекция началась, вы видели, что мы в указ вносили много изменений. Мы постоянно шли и мониторили ситуацию и регулировали по текущей ситуации. Где-то, может быть, я не дожал. Где-то может быть, был нужен локдаун и остановить все. Это все из раздела сомнений», — заявил политик.

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