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Радий Хабиров отметил, что очень переживает за работников печатных изданий Башкирии

Радий Хабиров отметил, что очень переживает за работников печатных изданий Башкирии

| 29 дек 2020 | 21:35

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал в 2022 году повысить зарплату журналистам муниципальных печатных изданий.



— Безусловно, работники СМИ нуждаются в помощи. Многие категории работников СМИ, прежде всего печатных, нуждаются в повышении зарплаты. Она у них очень маленькая. И телевидение тоже нуждается. Вопрос в другом. Вы, наверное, намекаете на те выплаты, которые получают врачи, работая в ковидной зоне. Мне кажется, здесь другая история. Это же ваша работа. Журналистская работа предполагает определенные риски.

Глава Башкирии привел в пример Азамата Салихова, который, будучи еще совсем молодым репортером, выезжал в Донецкую народную республику и работал в условиях боевых действий.

— Но это не предполагает для вас какую-либо доплату за это, — сказал Радий Хабиров. — Надо к этому относиться, как к неотъемлемой части вашей профессии.
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Руководитель региона отметил, что очень переживает за работников печатных изданий в городах и районах республики.
— Больше всего меня пугает то, что мы скоро потеряем журналистов муниципальных печатных СМИ, потому что там крошечная зарплата. Век печатной газеты уходит. Все используют интернет. И тем не менее, мы считаем, что какое-то время должны сохранить эти газеты. Потому что у нас есть пожилые люди, есть бабушки, которым надо подержать свою муниципальную газету. И мы стараемся это сохранить. Мы поэтапно подступались к повышению зарплаты работников таких СМИ. С учетом сложной финансовой ситуации в 2021 году это не сможем сделать. А 2022 год начнем с этого.
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Источник: i-gazeta.com

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