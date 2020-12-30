В Уфе количество претендентов на кресло мэра сократилось до пяти человек

Уфа | 30 дек 2020 | 15:56

Сегодня, 30 декабря, в Уфе были определены кандидаты на пост мэра – до конкурса, который состоится 15 января, были допущены пять человек. Вот их список:







1. Гафаров Артур Разилевич: начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в уфимской администрации, 52 года;

2. Греков Сергей Николаевич: временно исполняющий обязанности мэра Уфы, 52 года;

3. Слепнёв Алексей Евгеньевич: заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам в «ОДК-УМПО», 44 года;

4. Тимиров Марат Альтафович: генеральный директор АО «БПО «Прогресс», 41 год;

5. Хафизов Рустам Фларидович: генеральный директор ООО «ГазСтройПроект» (по совместительству), индивидуальный предприниматель, депутат башкирского парламента, 42 года.



Напомним, всего документы для участия в конкурсе на замещение должности уфимской администрации подавали 11 человек. Шестеро не прошли отбор. Среди причин недопуска в Горсовете указали «несоответствие требованиям Закона Башкирии «О местном самоуправлении» и Уставу городу, а также предоставление неполного пакета документов.

Решение об утверждении кандидата в должности мэра Уфы примут депутаты Горсовета. Сейчас временно исполняющим обязанности сити-менеджера является Сергей Греков.





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