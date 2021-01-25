Хабиров заявил, что чиновникам нужно начать общаться с населением

| 25 янв 2021 | 10:26

Сегодня, 25 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поручил чиновникам начать общаться с населением.







«Мы перестали разговаривать с людьми. Мы перестаем давать им ответы. Этот год был одним из самых нервозных с этой коронавирусной инфекцией, и люди умирают, и наши постоянные ограничения. Наша постоянная нервозность привела к очень взбудораженному населению», - объясняет он.



Руководитель республики заявил, что необходимо возобновить работы управдомов, личные приемы глав муниципалитетов, а также внимательно посмотреть, из кого состоят советы чиновников.

«У людей столько скопилось, вы сами видите. У людей вопросы очень житейские, на самом деле. Это очень-очень важная проблема», - говорит Радий Хабиров.

Глава также отметил, что его сегодняшние слова необходимо оформить в виде официального поручения.





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