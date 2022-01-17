Глава Башкирии пригрозил чиновникам увольнением за нахождение на работе без маски

12:42, 17 янв 2022

Сегодня, 17 января, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал от чиновников соблюдать обязательный масочный режим в «коридорах Белого дома».







Руководитель региона отметил, что на данный момент Роспотребнадзор представил неутешительный прогноз по распространению коронавируса и в этой связи всем сотрудникам органов власти нужно усилить дисциплину.

- Переходим в такой режим: увидели кого без маски в здании Белого дома или муниципалитета, в первый раз сделайте замечание. Во второй раз делаете выговор, в третий – увольняете. Я еще раз говорю, это касается членов правительства, руководителей администрации: глав районов не дергать сюда в Уфу. У нас есть возможность и опыт – работаем в онлайн режиме, - обратился Хабиров к высокопоставленным чиновникам.

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