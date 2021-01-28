Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина

| 28 янв 2021 | 11:34

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свою благодарность президенту страны Владимиру Путину. Об этом он заявил на своем ежегодном послании Госсобранию – Курултаю РБ.

«Мы благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета жителям нашей республики, нашей экономике и социальной сфере. В рамках полномочий, представленных главой нашего государства, мы с первого дня делали все, чтобы сберечь людей и не допустить тяжелых последствий», – сказал Хабиров.

Также руководитель региона поблагодарил жителей республики, которые вынесли все ограничения.

«Я также со всей искренностью говорю спасибо жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. И благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию, и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных мер», – подчеркнул глава РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: