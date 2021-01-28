Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина

| 28 янв 2021 | 11:34

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свою благодарность президенту страны Владимиру Путину. Об этом он заявил на своем ежегодном послании Госсобранию – Курултаю РБ.







«Мы благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета жителям нашей республики, нашей экономике и социальной сфере. В рамках полномочий, представленных главой нашего государства, мы с первого дня делали все, чтобы сберечь людей и не допустить тяжелых последствий», – сказал Хабиров.

Также руководитель региона поблагодарил жителей республики, которые вынесли все ограничения.

«Я также со всей искренностью говорю спасибо жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. И благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию, и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных мер», – подчеркнул глава РБ.

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