Радий Хабиров озвучил план борьбы с COVID-19 в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 28 янв 2021 | 12:03

Сегодня, 28 января, во время Послания Госсобранию-Курултаю РБ глава Башкирии Радий Хабиров поделился планом борьбы с коронавирусом в 2021 году.







«Мы возобновляем всеобщую диспансеризацию. Будем расширять лучшие практики по профилактике и лечению ковида, запустим программу реабилитации потерпевших, в том числе на базе наших санаториев. Особое внимание уделим здоровью старшего поколения», - сказал глава.



Радий Хабиров назвал сроки решения проблемы обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров выразил свою благодарность президенту страны Владимиру Путину. Об этом он заявил на своем ежегодном послании Госсобранию – Курултаю РБ. Также руководитель региона поблагодарил жителей республики, которые вынесли все ограничения.





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