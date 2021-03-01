В Башкирии на федеральных трассах дополнительно установят 100 дорожных камер

Уфа | 01 мар 2021 | 10:59

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров вновь напомнил об аварии, которая произошла 23 февраля в Аургазинском районе. Там в метель столкнулись 20 автомобилей.







В связи с этим руководитель региона заявил о необходимости установить 100 камер на федеральных трассах. Радий Хабиров поручил уже сейчас приступить к определению точек, где они расположатся. По словам политика, речь идет о самых аварийных участках трасс.





— Слава богу, никто не погиб, хотя 10 человек пострадали, среди них двое детей. Неблагоприятные погодные условия, несоблюдение скоростного режима и дистанции, — отметил Радий Хабиров. — Убиваются и гоняют на федеральных трассах. Никто пусть никуда не спешит. Жизнь показала, если гонишь 150, выиграешь 10-15 минут, а можешь потерять жизнь свою, семьи, близких и родных.

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