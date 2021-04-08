В Башкортостане численность муниципальных чиновников увеличена на 292 человека

| 08 апр 2021 | 10:20

Правительство Башкирии утвердило нормы расходов на содержание органов местного самоуправления муниципалитетов республики на 2021 год. При этом была увеличена предельная численность чиновников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации 7 апреля.







В настоящее время в Башкирии насчитывается 4 831 чиновник. При этом их численность в 2021 году увеличится на 292 и составит 5 123 человека.



Большинство чиновников работают в Уфе — 1 107, в Стерлитамаке — 151, в Туймазинском районе — 118, в Салавате — 115, в Нефтекамске — 110, в Уфимском районе — 105. Остальные муниципалитеты насчитывают менее ста чиновников.

В столице Башкирии на содержание ОМСУ выделено 8,11% доходов. При этом 72 чиновника обходятся Межгорью в 37,74% от доходов, 46 в Ермекеевском районе — в 35,55%, 66 и 48 в Илишевском и Стерлибашевском районах — в 34,9%.



Напомним, ранее премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров заявил о сокращении численности сотрудников госаппарата минимум на 25%. Данные меры, по его мнению приведут к оптимизации бюджета.





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