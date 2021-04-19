В Башкирии произошёл ряд кадровых перестановок

| 19 апр 2021 | 10:29

Сегодня, 19 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о ряде кадровых перестановок.







По информации руководителя республики, председателем госкомитета по предпринимательству стал Ильяс Фазылов. По его словам, Римма Бойцова, которая ранее занимала этот пост, дальше так же продолжит работу.

«Римма Юрьевна остается с нами, она работает, ведет очень серьезные большие проекты, связанные с финансами организационных инструментов развития предпринимательства, в частности IQ-парк», – сообщил Хабиров.

Также руководитель республики проинформировал, что исполнительным директором комитета республики по делам ЮНЭСКО стала Элина Гатауллина, которая ранее работала в комитете по туризму.



Ранее сообщалось о том, что руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов баллотируется в Госдуму от «Единой России».





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