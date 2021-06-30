Владимир Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации

14:20, 30 июн 2021

Президент ссылается на закон 1998 года:







— Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там общенациональный календарь прививок, он обязателен, это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию против ковида вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной.



Вместе с тем вторая составляющая говорит, что в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах, руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию. И руководители этой возможностью воспользовались и ввели. Поэтому никакой неразберихи в России нет.

— Общероссийского локдауна не будет?



—Это другой вопрос. Действия коллег в регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить это.





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