В Башкирии опубликовали полный список тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию от короноавируса

08:24, 13 окт 2021

Обязательная вакцинация коснется почти всех жителей республики. Так гласит документ, опубликованный сегодня, 12 октября, на сайте Роспотребнадзора Башкирии.







Таким образом, прививку от ковида должны будут сделать жители от 18 лет, относящиеся к контингенту: пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники правоохранительных органов. Работники, которые трудятся в транспортной сфере и в сфере услуг, военнослужащие, муниципальные служащие и другие. Их должны вакцинировать на 80 процентов.

Полный документ об обязательной вакцинации



Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак говорила, что такое постановление уже вышло в 30 регионах России и вызвано оно плохими показателями ковид-статистики. Кроме того, тех, кто откажется вакцинироваться, будут наказывать штрафами.





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