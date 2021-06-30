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Путин назвал причины роста цен на стройматериалы

Путин назвал причины роста цен на стройматериалы

15:22, 30 июн 2021

Во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин объяснил причины повышения стоимости строительных материалов. В качестве основных он назвал рост инфляции и «изменения конъюнктуры на многие товары на мировых рынках».

«Во-первых, все это связано конечно с инфляцией, удорожанием всего на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась – была где-то в районе четырех процентов, а сейчас поднялась где-то до 5,9 процентов. Конечно стоит задача ее подавления, поэтому Центральный банк немножко приподнял ключевую ставку для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. Рассчитываю на то, что инфляция вернется к целевым показателям – к 4 процентам», – заявил глава государства.

В качестве второй причины Путин назвал изменения конъюнктуры на многие товары на мировых рынках. В качестве примера он привел металлы, стоимость которых резко поднялась. 

«Выросли цены на мировом рынке на металл. Значит, здесь стараются поднять до мирового уровня, и все, что с этим связано начинает дорожать. Сейчас соответствующее решение принимается по сдерживанию цен на эти основные товары», – отметил он. 
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Источник: gorobzor.ru

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