Путин назвал причины роста цен на стройматериалы
15:22, 30 июн 2021
Во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин объяснил причины повышения стоимости строительных материалов. В качестве основных он назвал рост инфляции и «изменения конъюнктуры на многие товары на мировых рынках».
«Во-первых, все это связано конечно с инфляцией, удорожанием всего на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась – была где-то в районе четырех процентов, а сейчас поднялась где-то до 5,9 процентов. Конечно стоит задача ее подавления, поэтому Центральный банк немножко приподнял ключевую ставку для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. Рассчитываю на то, что инфляция вернется к целевым показателям – к 4 процентам», – заявил глава государства.
В качестве второй причины Путин назвал изменения конъюнктуры на многие товары на мировых рынках. В качестве примера он привел металлы, стоимость которых резко поднялась.