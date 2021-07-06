Радий Хабиров предложил провести детскую всемирную Фольклориаду

12:31, 06 июл 2021

В конце оперативного заседания глава республики выступил с предложением. Радий Хабиров поручил начать работу над очередным международным мероприятием — детской всемирной Фольклориадой.







Глава Башкирии предложил заключить договор о намерениях с президентом Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филиппом Боссаном.

— Вот это будет космос! Это будет действительно детская олимпиада для стран мира с большим представительством. Когда-то эти коронавирусные времена пройдут, поэтому начинаем готовиться уже сейчас. Это очень-очень важная история, — сказал Радий Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что среди гостей Фольклориады в Башкирии выявили зараженных коронавирусом. У одного из представителей московского коллектива «Гжель» поднялась температура.





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