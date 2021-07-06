Радий Хабиров предложил провести детскую всемирную Фольклориаду
12:31, 06 июл 2021
В конце оперативного заседания глава республики выступил с предложением. Радий Хабиров поручил начать работу над очередным международным мероприятием — детской всемирной Фольклориадой.
Глава Башкирии предложил заключить договор о намерениях с президентом Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филиппом Боссаном.
— Вот это будет космос! Это будет действительно детская олимпиада для стран мира с большим представительством. Когда-то эти коронавирусные времена пройдут, поэтому начинаем готовиться уже сейчас. Это очень-очень важная история, — сказал Радий Хабиров.