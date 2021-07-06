Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Радий Хабиров предложил провести детскую всемирную Фольклориаду

Радий Хабиров предложил провести детскую всемирную Фольклориаду

12:31, 06 июл 2021

В конце оперативного заседания глава республики выступил с предложением. Радий Хабиров поручил начать работу над очередным международным мероприятием — детской всемирной Фольклориадой.

Глава Башкирии предложил заключить договор о намерениях с президентом Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филиппом Боссаном.

— Вот это будет космос! Это будет действительно детская олимпиада для стран мира с большим представительством. Когда-то эти коронавирусные времена пройдут, поэтому начинаем готовиться уже сейчас. Это очень-очень важная история, — сказал Радий Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что среди гостей Фольклориады в Башкирии выявили зараженных коронавирусом. У одного из представителей московского коллектива «Гжель» поднялась температура.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: