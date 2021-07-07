Радий Хабиров подписал новый закон

12:14, 07 июл 2021

В июле вступает подписанный главой Башкирии Радием Хабировым закон, который был принят депутатами Курултая на заключительном заседании весенней сессии. Документ предполагает защиту земельных прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.







«Бывают случаи, когда семья длительное время состоит в очереди на землю, и в этот период умирает ребенок. Такой заявитель перестает соответствовать определенным критериям и автоматически лишается права на землю. Однако формализм в подобных тяжелых для семьи ситуациях неуместен», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

Согласно принятому закону, эти категории граждан имеют право на получение в собственность бесплатного земельного участка для строительства жилья. Это право сохранится за заявителем невзирая на обстоятельства.





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