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Радий Хабиров подписал новый закон

Радий Хабиров подписал новый закон

12:14, 07 июл 2021

В июле вступает подписанный главой Башкирии Радием Хабировым закон, который был принят депутатами Курултая на заключительном заседании весенней сессии. Документ предполагает защиту земельных прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

«Бывают случаи, когда семья длительное время состоит в очереди на землю, и в этот период умирает ребенок. Такой заявитель перестает соответствовать определенным критериям и автоматически лишается права на землю. Однако формализм в подобных тяжелых для семьи ситуациях неуместен», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. 

Согласно принятому закону, эти категории граждан имеют право на получение в собственность бесплатного земельного участка для строительства жилья. Это право сохранится за заявителем невзирая на обстоятельства.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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