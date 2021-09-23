Ольгу Панчихину назначили уполномоченной по правам ребенка в Башкирии

14:41, 23 сен 2021

Сегодня, 23 сентября, депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии утвердили Ольгу Панчихину на должность уполномоченного по правам ребенка. За кандидатуру Панчихиной проголосовали 96 депутатов, из которых 10 были против и один воздержался.





Спикер башкирского парламента Константин Толкачев прокомментировал, что она имеет большой опыт общественной работы, является автором многих социальных, благотворительных, образовательных проектов и глубоко понимает вопросы правозащитной деятельности.



ГорОбзор.ру ранее передавал, что на должность уполномоченного по правам ребенка Ольгу Панчихину предложил глава Башкирии Радий Хабиров.





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Фото: Инстаграм Ольги Панчихиной