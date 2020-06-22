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Зульфия Гайсина может стать новым омбудсменом Башкирии

Зульфия Гайсина может стать новым омбудсменом Башкирии

| 22 июн 2020 | 16:02

Глава РБ Радий Хабиров выдвинул предложение на должность Уполномоченного по правам человека РБ назначить Зульфию Гайсину, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая РБ.



Прежний омбудсмен Рим Каюмов досрочно сложил свои полномочия. Есть информация, что кандидатуру Гайсиной должны принять в Москве. Заявление на согласование уже направили омбудсмену России Татьяне Москальковой.

Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев пояснил, что в соответствии с законодательством Башкирии, кандидатура была предложена руководителем республики. Вынесение вопроса о назначении на повестку Госсобрания будет зависеть от заключения Татьяны Москальковой.

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По сообщениям в ряде СМИ, Зульфия Гайсина родилась в 1980 года в Челябинской области. В 2002 году окончила БГУ по специальности «юриспруденция». С 2002 года по 2008 была старшим помощником прокурора Мечетлинского района РБ. С 2008 по 2020 года работала в коммерческих структурах. С 2019 года занимает пост секретаря Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: гайсина.рф

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