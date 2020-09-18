Секретарь по правам человека в Башкирии Зульфия Гайсина оказалась банкротом

| 18 сен 2020 | 13:54

Накануне Арбитражный суд Башкирии признал банкротом известную правозащитницу, секретаря Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфию Гайсину. Ранее Верховный суд республики взыскал с нее и ее бывшего супруга Альберта Гайсина 4,5 млн рублей. Иск тогда подавал член совета директоров компании «Интеграл» Мухаметгалий Исламов.







По данным картотеки арбитражных дел, сумма долга составила 2 млн рублей, а остальная сумма требований – проценты и неустойка. Зульфия Гайсина выступала поручителем по договору займа между ее тогда еще супругом и Мухаметгалием Исламовым.

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Решением Арбитражного суда Башкирии Зульфия Гайсина была признана банкротом, в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов. Был назначен финансовый управляющий. 1 декабря 2020 года по результатам этой процедуры вновь состоится заседание Арбитражного суда Башкирии.