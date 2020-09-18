Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Секретарь по правам человека в Башкирии Зульфия Гайсина оказалась банкротом

Секретарь по правам человека в Башкирии Зульфия Гайсина оказалась банкротом

Секретарь по правам человека в Башкирии Зульфия Гайсина оказалась банкротом

| 18 сен 2020 | 13:54

Накануне Арбитражный суд Башкирии признал банкротом известную правозащитницу, секретаря Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфию Гайсину. Ранее Верховный суд республики взыскал с нее и ее бывшего супруга Альберта Гайсина 4,5 млн рублей. Иск тогда подавал член совета директоров компании «Интеграл» Мухаметгалий Исламов.



По данным картотеки арбитражных дел, сумма долга составила 2 млн рублей, а остальная сумма требований – проценты и неустойка. Зульфия Гайсина выступала поручителем по договору займа между ее тогда еще супругом и Мухаметгалием Исламовым.

Решением Арбитражного суда Башкирии Зульфия Гайсина была признана банкротом, в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов. Был назначен финансовый управляющий. 1 декабря 2020 года по результатам этой процедуры вновь состоится заседание Арбитражного суда Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: