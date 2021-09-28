Олег Хмарин назначен начальником Управления транспорта и связи Уфы

09:28, 28 сен 2021

В Уфе начальником Управления транспорта и связи назначен Олег Хмарин. Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации города мэр Сергей Греков.







Олег Хамрин родился в столице Башкирии в 1990 году. Он получил образование в Уфимском государственном нефтяном университете по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».



С 2016 года работал в Главном управлении архитектуры и градостроительства Уфы главным специалистом, позже получил должность начальника отдела развития транспортной инфраструктуры. С 2019 года стал начальником отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.





«Несмотря на свой молодой возраст, Олег Сергеевич обладает хорошим опытом в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Желаю Вам успехов в работе на благо Уфы и ее жителей. Добро пожаловать в нашу команду», — сообщил сити-менеджер.

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Фото: пресс-служба администрации Уфы