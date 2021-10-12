В Башкирии назначили трех новых глав районов

09:48, 12 окт 2021

В Башкирии назначили трех новых глав в районах и муниципалитетах Башкирии. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил в ходе оперативки в правительстве глава республики Радий Хабиров. Напомним, на прошлой неделе свои посты покинули руководитель Аургазинской и Буздякской администраций, а также мэр Стерлитамака.







— В Аургазинском районе исполняющим обязанности главы района назначен Арслан Шагаретдинов, ранее он работал советником в управлении главы по образованию. Зуфар Идрисов у нас по собственному желанию, но, подчеркиваю, остается в команде, будет с нами работать, — сообщил Хабиров. — В Буздякском районе временное исполнение обязанностей возложено на Ильнура Игдиева, ранее он работал заместителем главы Аскинского района. Сам он родом из Буздяка. Я полагаю, что у него все получится.

В Стерлитамаке вместо Владимира Куликова пост мэра в качестве временно исполняющего обязанности занял бывший заместитель мэра Уфы Рустем Газизов. Отметим, что в 2020 году он успел побывать врио мэра Уфы. Сам Куликов, по словам Хабирова, также «остается с нами». Ранее политолог Дмитрий Михайличенко делился своим мнением о том, с чем связана ротация кадров в регионе.





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Фото: Ильнур Игдиев, Рустем Газизов / Instagram.com, Арслан Шагаретдинов / Vk.com