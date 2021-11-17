Руководитель администрации главы Башкирии может уйти в отставку

10:14, 17 ноя 2021

Александр Сидякин может уйти с должности руководителя администрации главы Башкирии Радия Хабирова. О возможной отставке чиновника со ссылкой на собственные источники сообщили два издания – Mkset и «Ъ-Уфа».







По данным СМИ, Сидякина пригласили в Москву возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России». Среди возможных претендентов на пост руководителя администрации Хабирова «Ъ-Уфа» называет Урала Кильсенбаева (первый зам руководителя администрации) и Азата Бадранова (вице-премьер республиканского правительства).



Пресс-секретарь администрации главы РБ Диана Ихсанова сообщила, что сейчас Сидякин «находится в отпуске, каких-либо других заявлений он не писал».

Напомним, Александр Сидякин стал руководить администрацией главы Башкирии в октябре 2018 года – практически сразу после того, как в республику вернулся Радий Хабиров. Перед этим он семь лет был депутатом Государственной Думы России.

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