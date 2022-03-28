Максим Забелин назначен руководителем администрации Главы Башкирии

12:20, 28 мар 2022

О назначении объявил глава республики Радий Хабиров в ходе еженедельной оперативки 28 марта в ЦУР.







Министр здравоохранения Башкирии назначен главой администрации РБ вместо Александра Сидякина, который в ноябре прошлого года ушел на повышение и стал главой Центрального исполнительного комитета «Единой России». Исполняющим обязанности министра здравоохранения РБ будет Азат Рахматуллин.





Сидякин занимал пост руководителя администрации главы Башкирии с 2018 года. Отметим, что входе голосования в Госдуму РФ, он и Радий Хабиров, были избраны депутатами ГД РФ VIII созыва, однако отказались от мандатов в пользу Ризвана Курбанова и Римы Баталовой. Примечательно, что 20 сентября глава Башкирии опроверг возможность того, что Александр Сидякин покинет пост руководителя администрации главы республики.





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