Рустем Газизов назначен главой администрации города Стерлитамак

10:32, 18 ноя 2021

Главой Администрации ГО г.Стерлитамак единогласно назначен Рустем Фаритович Газизов.







Ранее он был первым заместителем главы администрации города по развитию промышленного комплекса. До этого Газизов занимал должность заместителя главы администрации Уфы, некоторое время был исполняющим обязанности мэра столицы.

Рустем Газизов родился в 1983 году в деревне Узытамак Чишминского района Башкирии, окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности педагога дополнительного образования во Дворце детского и юношеского творчества Демского района. Затем работал в региональном МЧС, в Управлении гражданской защиты Уфы, с 2010 по 2015 годы занимал различные должности в администрации Калининского района Уфы. В 2015–2016 году руководил отделом по взаимодействию с политическими партиями управления главы региона по общественно-политическому развитию. С 2017 года и до назначения в Стерлитамак был вице-мэром Уфы.

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